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Шикунов: «„Анжи“ предлагал Калачёву чумовые деньги, но Тимофей решил остаться в „Ростове“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Анжи, Калачев Тимофей
Сегодня, 10:12 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о верности клубу защитника «желто-синих» Тимофея Калачева, который в 2014 году отклонил сверхвыгодное предложение «Анжи»:

«Весной 2014 года Калачева хотели видеть в „Анжи“. Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года.

Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает „Локо“, если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Беларуси. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: „Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом „Ростова“ по количеству матчей“.

Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: „Видите, как я все прочухал“. Таких людей сейчас мало».

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