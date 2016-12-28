Селюк: «Погба - хорош, но лучший полузащитник в мире - Яя Туре»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Селюк Дмитрий, Туре Яя, Погба Поль, Моуриньо Жозе
Сегодня, 14:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Дмитрий Селюк - агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ошибается, называя хавбека «красных дьяволов» Поля Погба лучшим полузащитником в мире:
«Я с большим уважением отношусь к Особенному и считаю Моуринью супертренером, но его взгляд со временем притупился. Погба - хороший футболист, но лучшим полузащитником в мире является Яя Туре. Причем даже для самого Погба».
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