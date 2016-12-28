Источник: «ЦСКА и „Локомотив“ претендуют на Янника Боли»

Источник, близкий к «Анжи», сообщил, что ведущие футболисты махачкалинского клуба, которые, как ожидается, покинут клуб, имеют на руках предложения от других клубов:

«Полузащитник Павел Яковлев может продолжить карьеру в „Крыльях Советов“.

На Боли претендуют московские ЦСКА и „Локомотив“, Маевский рассматривает варианты переезда в Польшу, Эбисилио может перебраться на родину в Нидерланды. Скорее всего, в команде останется голкипер Давид Юрченко. На второго вратаря Александра Беленова на данный момент претендентов нет, прежде всего, из-за его высокой трансферной стоимости и зарплаты.

О сложившейся ситуации в клубе игроков оповестили заранее, так что некоторые уже сейчас имеют реальные предложения о смене команды».