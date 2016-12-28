Источник: «ЦСКА и „Локомотив“ претендуют на Янника Боли»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Крылья Советов, Локомотив М, ЦСКА, Яковлев Павел, Боли Янник, Маевский Иван, Эбесилио Лоренцо
Сегодня, 14:52 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Источник, близкий к «Анжи», сообщил, что ведущие футболисты махачкалинского клуба, которые, как ожидается, покинут клуб, имеют на руках предложения от других клубов:
«Полузащитник Павел Яковлев может продолжить карьеру в „Крыльях Советов“.
На Боли претендуют московские ЦСКА и „Локомотив“, Маевский рассматривает варианты переезда в Польшу, Эбисилио может перебраться на родину в Нидерланды. Скорее всего, в команде останется голкипер Давид Юрченко. На второго вратаря Александра Беленова на данный момент претендентов нет, прежде всего, из-за его высокой трансферной стоимости и зарплаты.
О сложившейся ситуации в клубе игроков оповестили заранее, так что некоторые уже сейчас имеют реальные предложения о смене команды».
Другие материалы по теме:
14:15 Слухи «Зенит» претендует на хавбека «Бенфики» Самариса 56
Вчера
00:23 Слухи Навас не покинет «Ростов» в январе 4
26 декабря 2016
18:37 Слухи Луческу хочет видеть Роббена в «Зените» 106
Или войдите через
Селюк же говорил, что это чуть ли не лучший нападающий в России сейчас. Надо верить экспертному мнению агента :)))