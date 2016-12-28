ЦСКА интересуется защитником «Севильи» Колоджейчаком
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, ЦСКА, Севилья, Боруссия М, Мидлсбро, Колоджейчак Тимоти
Сегодня, 20:12 | Источник: estadiodeportivo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак попал в сферу интересов ЦСКА, сообщают в Испании. Также в услугах 25-летнего игрока заинтересованы «Мидлсбро» и гладбахская «Боруссия». Последние, по слухам, готовы выложить за бека 10 млн евро. Колоджейчак может сменить клубную прописку уже зимой.
Защитник перебрался в «Севилью» в 2014 году, однако в этом сезоне выпал из основной обоймы, проведя лишь 5 матчей в Примере.
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