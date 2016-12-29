Хави: «Месси заслужил „Золотой мяч“-2010, у меня нет никакой обиды»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2009/2010, Заграница: игроки, Барселона, Хави, Иньеста Андрес, Месси Лионель
Сегодня, 06:43 | Источник: Cope.es | Редакция: Павел Молочный
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, выступающий за катарский «Аль-Садд», считает, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в 2010 году, когда на приз наряду с Месси претендовали Хави и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста:
«Золотой мяч»? У меня нет никакой обиды, Месси заслужил приз в 2010 году. Для меня он лучший футболист в истории мирового футбола. А то, что я претендовал на трофей вместе с ним и Иньестой, нечто особенное для меня. Я и представить себе не мог, что окажусь в числе главных претендентов на «Золотой мяч». Так что я был очень рад, что приз достался Месси, это было справедливо».
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