Хави: «Месси заслужил „Золотой мяч“-2010, у меня нет никакой обиды»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, выступающий за катарский «Аль-Садд», считает, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси заслужил «Золотой мяч» в 2010 году, когда на приз наряду с Месси претендовали Хави и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста:

«Золотой мяч»? У меня нет никакой обиды, Месси заслужил приз в 2010 году. Для меня он лучший футболист в истории мирового футбола. А то, что я претендовал на трофей вместе с ним и Иньестой, нечто особенное для меня. Я и представить себе не мог, что окажусь в числе главных претендентов на «Золотой мяч». Так что я был очень рад, что приз достался Месси, это было справедливо».