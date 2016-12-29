Хави: «Успехи „Реала“ заслужены»

Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что «Реал» заслужил все свои победы в уходящем году:

«Успехи „Реала“? „Мадрид“ никогда не переставал верить в свои силы. Исторически сложилось так, что они являются клубом, который выигрывал все, и они продолжают побеждать, потому что являются великим клубом. Они всегда будут оказывать давление на „Барселону“.

Они действовали очень напористо и не сдавались до финального свистка, поэтому их успехи залужены».