Рейтинг@Mail.ru

Хави: «Успехи „Реала“ заслужены»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Хави
Сегодня, 08:12 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Барселоны» Хави считает, что «Реал» заслужил все свои победы в уходящем году: 

«Успехи „Реала“? „Мадрид“ никогда не переставал верить в свои силы. Исторически сложилось так, что они являются клубом, который выигрывал все, и они продолжают побеждать, потому что являются великим клубом. Они всегда будут оказывать давление на „Барселону“.

Они действовали очень напористо и не сдавались до финального свистка, поэтому их успехи залужены».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:20
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
03:06 Байи: «Моуриньо – прекрасный тренер, лучший в мире» 2
Вчера
23:10 Хави: «Я не могу говорить плохо ни о Каталонии, ни об Испании» 8
20:57 Иньеста: «Мечтаю завершить карьеру в „Барселоне“» 26
19:31 Хави: «Месси лучше не только Роналду, но и всех остальных футболистов» 58
19:21 Денис Суарес: «Месси - лучший игрок мира, это всем известно» 111
19:09 Трезеге: «Ди Мария пару раз теряет мяч и бросает играть» 10
18:18 Фото Марадона: «Трансфер Игуаина? Де Лаурентис продал бы даже свою жену!» 29
17:03 Креранд: «Ибрагимович не уступает Месси» 28
16:12 Рибери: «Надеюсь, выиграю с „Баварией“ ещё много титулов» 8
15:29 Снейдер: «Нет тренера лучше, чем ван Гал, но в общении с ним - одни неприятности» 8
все материалы по этой теме
Турниры