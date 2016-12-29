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Аллегри хотел бы стать преемником Венгера в «Арсенале»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Арсенал, Ювентус, Аллегри Массимилиано , Венгер Арсен
Сегодня, 08:34 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

По информации британской прессы, наставник «Ювентуса» Массимилано Аллегри хотел бы сменить Арсена Венгера на посту главного тренера «Арсенала».

По слухам, итальянец считает, что ему не отдают должного за проделанную работу в «Ювентусе» и готов создать свою династию в лондонском клубе, став преемником Венгера, который, как ожидается, уже летом может покинуть команду после 20 лет работы на тренерском мостике «канониров».

Среди других кандидатов на данную должность называются фамилии рулевого «РБ Лейпциг» Ральфа Хазенхютля, главного тренера «Борнмута» Эдди Хоу, наставника «Атлетико» Диего Симеоне и бывшего нападающего «Арсенала» Денниса Бергкампа.

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