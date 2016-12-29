«Трабзонспор» не сумел договориться со «Спартаком» о переходе Попова
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Трабзонспор, Попов Ивелин
Сегодня, 09:52 | Источник: futbolarena.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов, которого пресса активно сватала в «Трабзонспор», вероятно, останется в московском клубе как минимум до конца сезона.
Сообщается, что клубы не сумели договориться о трансфере болгарина. По информации источника, турки предлагали «красно-белым» за 29-летнего хавбека 3.5 млн евро.
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