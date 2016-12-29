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Каррагер: «Старридж - это динамит»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Каррагер Джейми, Старридж Дэниэл
Сегодня, 10:34 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «красным» не следует расставаться с нападающим Дэниэлом Старриджем во время ближайшего трансферного окна:

«В штрафной площади соперника, когда надо переиграть голкипера, Старридж - это динамит.

Поэтому я считаю, что „Ливерпулю“ даже не стоит задумываться о том, чтобы продать Дэниэла в январе».

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