Каррагер: «Старридж - это динамит»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Каррагер Джейми, Старридж Дэниэл
Сегодня, 10:34 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «красным» не следует расставаться с нападающим Дэниэлом Старриджем во время ближайшего трансферного окна:
«В штрафной площади соперника, когда надо переиграть голкипера, Старридж - это динамит.
Поэтому я считаю, что „Ливерпулю“ даже не стоит задумываться о том, чтобы продать Дэниэла в январе».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через