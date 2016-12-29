«Балтика» погасила долги перед игроками клуба

Пресс-служба «Балтики» сообщает о том, что калининградский клуб рассчитался по задолженностям со всеми футболистами, тренерским штабом и персоналом:

«При поддержке областных властей и группы компаний „Содружество“ 28 декабря были погашены все долги перед игроками, тренерским штабом команды и сотрудниками „Балтики“.

В настоящий момент селекционной службой нашего клуба ведется работа по усилению состава. На зимние сборы будет приглашена большая группа потенциальных новобранцев, в их числе – несколько футболистов, прежде уже выступавших за „Балтику“ и хорошо знакомых калининградским болельщикам».