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Источник: «Самедов не поедет на заграничный сбор „Локомотива“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Самедов Александр
Сегодня, 17:00 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что полузащитник «Локомотива» Александр Самедов будет и дальше тренироваться с дублирующим составом и не отправится на зимний сбор, который пройдет в испанском Эстепоне с 10 по 23 января, с основной командой, если не успеет к тому моменту сменить клубную прописку:

«Самедов не поедет на заграничный сбор основного состава и продолжит тренироваться с дублем „Локомотива“, первый сбор которого пройдет в Москве - занятия будут в манеже. Если он не перейдет в „Спартак“, тогда отправится с дублем и на второй сбор».

Напомним, что «Локомотив» готов отпустить Самедова в любую другую команду за 5 млн евро, однако пока не получал такого предложения.

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