Эменике может перебраться в «Локомотив»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике твердо намерен покинуть турецкий клуб. Ранее сообщалось, что он ведет переговоры о возвращении в «Спартак». Однако конечной целью нигерийца может оказаться другой московский клуб. Если «Спартак» откажется подписывать Эменике, то его сможет взять «Локомотив». Контакты с агентом игрока были. При этом «Локомотив» хочет арендовать форварда, а не выкупать его сразу.