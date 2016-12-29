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Эменике может перебраться в «Локомотив»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Фенербахче, Локомотив М, Спартак М, Эменике Эммануэль
Сегодня, 18:52 | Источник: ajansspor.com | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике твердо намерен покинуть турецкий клуб. Ранее сообщалось, что он ведет переговоры о возвращении в «Спартак». Однако конечной целью нигерийца может оказаться другой московский клуб. Если «Спартак» откажется подписывать Эменике, то его сможет взять «Локомотив». Контакты с агентом игрока были. При этом «Локомотив» хочет арендовать форварда, а не выкупать его сразу.

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