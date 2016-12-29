Врба покинул пост наставника «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул свой пост после смены владельца клуба. Об уходе специалиста Федерации футбола Чехии сообщил источник, близкий к тренеру. После смены владельца «Анжи» изменит подход к работе и значительно обновит состав, чем и вызван уход Врбы. Отметим, что ранее им интересовалась пражская «Спарта».