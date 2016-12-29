Врба покинул пост наставника «Анжи»
Сегодня, 20:05 | Источник: fotbal.cz | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул свой пост после смены владельца клуба. Об уходе специалиста Федерации футбола Чехии сообщил источник, близкий к тренеру. После смены владельца «Анжи» изменит подход к работе и значительно обновит состав, чем и вызван уход Врбы. Отметим, что ранее им интересовалась пражская «Спарта».
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Спасибо ему хотя бы за это!Удачи!