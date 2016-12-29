«Валенсия» предложила 16 млн евро за Рохо
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Валенсия, Ман Юнайтед, Рохо Маркос
Сегодня, 22:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Валенсия» сделала предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Маркосу Рохо. За аргентинца испанский клуб готов заплатить 16 млн евро. МЮ думает над этим предложением, которое может в итоге принять, поскольку намерен укрепить оборону другими игроками и не рассматривает Рохо в качестве основного футболиста.
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