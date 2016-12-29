«Валенсия» предложила 16 млн евро за Рохо

«Валенсия» сделала предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Маркосу Рохо. За аргентинца испанский клуб готов заплатить 16 млн евро. МЮ думает над этим предложением, которое может в итоге принять, поскольку намерен укрепить оборону другими игроками и не рассматривает Рохо в качестве основного футболиста.