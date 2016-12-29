Дракслер в месяц в ПСЖ будет получать 450 тысяч евро
Вчера, 23:46 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны детали контракта полузащитника Юлиана Дракслера с ПСЖ, куда он перейдет в январе. Финансовые причины оказались не самыми основными, поскольку немец не будет наиболее высокооплачиваемым игроком клуба. Его месячная зарплата составит около 450 тысяч евро, тогда как немецкие СМИ писали о 850 тысячах.
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