Дракслер в месяц в ПСЖ будет получать 450 тысяч евро

Стали известны детали контракта полузащитника Юлиана Дракслера с ПСЖ, куда он перейдет в январе. Финансовые причины оказались не самыми основными, поскольку немец не будет наиболее высокооплачиваемым игроком клуба. Его месячная зарплата составит около 450 тысяч евро, тогда как немецкие СМИ писали о 850 тысячах.