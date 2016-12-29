«Ювентус» готов повысить предложение по Витселю до 12 млн евро
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Ювентус, Витсель Аксель
Вчера, 23:50 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Сергей Иванов
«Ювентус» готов увеличить сумму предложения по полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Переговоры о трансфере бельгийца затягиваются. Он отклонил ряд предложений от других клубов, но «Зенит» пока не принимает предложение туринцев. Ожидается, что они повысят сумму до 12 млн евро.
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Удачи бельгийцу!