«Ювентус» готов повысить предложение по Витселю до 12 млн евро

«Ювентус» готов увеличить сумму предложения по полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю. Переговоры о трансфере бельгийца затягиваются. Он отклонил ряд предложений от других клубов, но «Зенит» пока не принимает предложение туринцев. Ожидается, что они повысят сумму до 12 млн евро.