Рейтинг@Mail.ru

Игроки «Динамо» поздравили болельщиков с Новым годом с помощью кричалки

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: игроки, Динамо М
Сегодня, 06:47 | Источник: youtube.com | Редакция: Павел Молочный

Футболисты московского «Динамо» на видео поздравили своих болельщиков с Новым годом.

Ролик был опубликован на официальном канале «Динамо» в Youtube.

На данный момент команда занимает первое место в ФНЛ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
22:38 Президент «Урала»: «У Широкова возникают финансовые вопросы» 10
19:47 Кафанов: «„Ростов“ хотел купить Крицюка» 9
17:45 Тарханов: «Широков постоянно работает над собой» 9
17:00 Источник: «Самедов не поедет на заграничный сбор „Локомотива“» 26
28 декабря 2016
23:58 Шляхтин: «Самый высокооплачиваемый игрок „Крыльев“ - Молло, у него 65 тысяч евро в месяц» 8
18:07 Смолов: «Через 3 года вижу себя в топ-клубе Европы» 103
15:15 Слухи Источник: «„Томь“ и Дьяков расторгают контракт, игрок вернётся в „Динамо“» 19
Станислав Горин
Смолов vs Дзюба. Кто круче?
Федор Михайлович – футболист года в России по разным версиям. Но есть человек, готовый бросить ему вызов. «Соккер.ру» устраивает бой форвардов сборной.
Комментариев: 46
08:00 Полоз: «Кажется, что у меня случился огромный скачок в плане саморазвития» 12
27 декабря 2016
18:28 Фото Васин будет выступать в ЦСКА под номером «5» 34
все материалы по этой теме
Турниры