Игроки «Динамо» поздравили болельщиков с Новым годом с помощью кричалки
Сегодня, 06:47 | Источник: youtube.com | Редакция: Павел Молочный
Футболисты московского «Динамо» на видео поздравили своих болельщиков с Новым годом.
Ролик был опубликован на официальном канале «Динамо» в Youtube.
На данный момент команда занимает первое место в ФНЛ.
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