Мендеш: «Хамесу нечего доказывать в „Реале“, он игрок высшего класса»

Футбольный агент Жорже Мендеш убежден, что полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу, который является его клиентом, не нужно что-либо доказывать:

«Хамес – игрок высшего класса, ему в „Реале“ нечего доказывать. Он может играть за любую команду. Родригес уже проявил себя в „Реале“. Ему сейчас просто надо убедить Зидана в своей востребованности. Я не хочу сейчас говорить о том, куда он может перейти. Посмотрим, как будут развиваться события».

Колумбийский хавбек редко появляется на поле в футболке «Реала», и им интересуются различные топ-клубы Европы, в том числе, «Ювентус» и «Челси».