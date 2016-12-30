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Мендеш: «Хамесу нечего доказывать в „Реале“, он игрок высшего класса»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 07:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Жорже Мендеш убежден, что полузащитнику «Реала» Хамесу Родригесу, который является его клиентом, не нужно что-либо доказывать:

«Хамес – игрок высшего класса, ему в „Реале“ нечего доказывать. Он может играть за любую команду. Родригес уже проявил себя в „Реале“. Ему сейчас просто надо убедить Зидана в своей востребованности. Я не хочу сейчас говорить о том, куда он может перейти. Посмотрим, как будут развиваться события».

Колумбийский хавбек редко появляется на поле в футболке «Реала», и им интересуются различные топ-клубы Европы, в том числе, «Ювентус» и «Челси».

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