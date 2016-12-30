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Хьюз предоставит больше игрового времени Кркичу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Сток Сити, Кркич Боян, Хьюз Марк
Сегодня, 08:58 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич не покинет клуб этой зимой. 

В нынешнем сезоне у Кркича не было стабильного места в стартовом составе, и в начале декабря к игроку начали проявлять интерес «Валенсия» и «Лас-Пальмас», однако «гончары» дали понять, что Боян не продается. Представители Кркича провели переговоры с главным тренером «Сток Сити» Марком Хьюзом, а тот, в свою очередь, заверил, что форвард будет получать больше практики.

Контракт Кркича со своим нынешним клубом рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Боян сыграл за «Сток Сити» 10 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.

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