Хьюз предоставит больше игрового времени Кркичу

Нападающий «Сток Сити» Боян Кркич не покинет клуб этой зимой.

В нынешнем сезоне у Кркича не было стабильного места в стартовом составе, и в начале декабря к игроку начали проявлять интерес «Валенсия» и «Лас-Пальмас», однако «гончары» дали понять, что Боян не продается. Представители Кркича провели переговоры с главным тренером «Сток Сити» Марком Хьюзом, а тот, в свою очередь, заверил, что форвард будет получать больше практики.

Контракт Кркича со своим нынешним клубом рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Боян сыграл за «Сток Сити» 10 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.