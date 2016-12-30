Уткульбаев возглавил «Нефтехимик»

Новым главным тренером «Нефтехимика» назначен Юрий Уткульбаев. На этом посту он сменил Рустема Хузина.

За свою карьеру футболиста Уткульбаев на позиции вратаря выступал за миасский «УралАЗ», нижнекамский «Нефтехимик», тобольский «Иртыш» и казанский «Рубин». В 2010 году под его руководством казанская «молодежка» завоевала Кубок Содружества. Последним местом работы Уткульбаева был казахстанский клуб «Актобе».

«Нефтехимик» занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ.