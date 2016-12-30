Ло Селсо прибыл в расположение ПСЖ

Новичок ПСЖ Джовани Ло Селсо, о подписании которого парижане договорились заранее, прибыл в Париж. Он уже сфотографировался в расположении своего нового клуба. В ПСЖ Ло Селсо будет играть под номером 18. Ранее парижане подписали из «Вольфсбурга» Юлиана Дракслера.