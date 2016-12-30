«Ростов» проведёт сборы в ОАЭ и Турции
Сегодня, 23:52 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Сергей Иванов
«Ростов» определился с планом подготовки ко второй части сезона. Команда проведет первый сбор с 6 по 20 января в ОАЭ. Второй сбор пройдет в Турции с 24 января по 6 февраля. Другие команды проводят в основном по три сбора.
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