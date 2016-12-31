«Зенит» проявляет интерес к Итурбе

Петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно может усилиться парагвайским нападающим «Ромы» Хуаном Итурбе.

23-летний форвард, которым также интересуются «Милан», «Лион», «Торино» и «Дженоа», в этом сезоне очередь редко появляется на поле.

Ранее сообщалось, что руководство «Ромы» уведомило Итурбе о том, что зимой ему придется искать новую команду.