«Зенит» проявляет интерес к Итурбе
Сегодня, 01:30 | Источник: romagiallorossa.it | Редакция: Павел Молочный
Петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно может усилиться парагвайским нападающим «Ромы» Хуаном Итурбе.
23-летний форвард, которым также интересуются «Милан», «Лион», «Торино» и «Дженоа», в этом сезоне очередь редко появляется на поле.
Ранее сообщалось, что руководство «Ромы» уведомило Итурбе о том, что зимой ему придется искать новую команду.
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