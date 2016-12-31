Ловчев: «Сборной не хватает таких игроков, как Широков»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев убежден, что экс-капитан сборной России Роман Широков, который зимой может стать игроком «Урала», все еще способен играть за национальную команду страны:

«Пока тобой интересуются, надо играть. Форму Роман наберет. Пас у него никто не отнял. Играя на своей позиции, Широков еще и в сборную может вернуться. Таких игроков, как Роман, не хватает. Тем более Стас Черчесов показал, что, несмотря на омоложение команды, он опытных ребят со счетов не сбрасывает».

На данный момент 35-летний Широков является свободным агентом. Последний матч на профессиональном уровне Роман провел на Евро-2016, сыграв в составе сборной России против Уэльса (0:3).