«Наполи» претендует на Ярмоленко
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Динамо К, Ярмоленко Андрей
Сегодня, 04:37 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заинтересовал руководство «Наполи».
Сообщается, что итальянский клуб видит в украинском хавбеке замену полузащитникам «Наполи» Хосе Кальехону и Омару Эль-Каддури, которые могут покинуть команду летом.
Ранее поступала информация об интересе к Ярмоленко от «Манчестер Юнайтед».
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