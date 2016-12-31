«Наполи» претендует на Ярмоленко

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко заинтересовал руководство «Наполи».

Сообщается, что итальянский клуб видит в украинском хавбеке замену полузащитникам «Наполи» Хосе Кальехону и Омару Эль-Каддури, которые могут покинуть команду летом.

Ранее поступала информация об интересе к Ярмоленко от «Манчестер Юнайтед».