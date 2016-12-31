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Клаттенбург: «Если предложение из Китая поступит, я его рассмотрю»

Соккер.Ру // Судейство, Клаттенбург Марк
Сегодня, 05:17 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Павел Молочный

Лучший арбитр года по версии IFFHS Марк Клаттенбург прокомментировал слухи о том, что он может начать обслуживать матчи китайской Суперлиги:

«Глядя на купленных игроков, видно, что Китай, безусловно, стремится развивать свой футбол.

У меня на столе нет их предложения, но если оно поступит, я его рассмотрю. На данный момент я наслаждаюсь работой в Премьер-Лиге и УЕФА».

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