Моуриньо: «В отличие от Ибрагимовича, Месси и Роналду пробивают много пенальти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо убежден что форварду МЮ Златану Ибрагимовичу приходится тяжелее чем нападающим «Барселоны» и «Реала» Лионелю Месси и Криштиану Роналду:

«В Испании у Криштиану и Месси есть куча шансов забить с пенальти. Это феноменальные игроки с возможностью реализовывать 11-метровые. Здесь [в АПЛ], у Златана за 18 матчей был один пенальти. [Здесь] не так-то просто забивать голы».