Моуриньо: «В отличие от Ибрагимовича, Месси и Роналду пробивают много пенальти»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе , Ибрагимович Златан, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 05:38 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо убежден что форварду МЮ Златану Ибрагимовичу приходится тяжелее чем нападающим «Барселоны» и «Реала» Лионелю Месси и Криштиану Роналду:
«В Испании у Криштиану и Месси есть куча шансов забить с пенальти. Это феноменальные игроки с возможностью реализовывать 11-метровые. Здесь [в АПЛ], у Златана за 18 матчей был один пенальти. [Здесь] не так-то просто забивать голы».
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