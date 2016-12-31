Венгер: «Не удивлён возвращением Эллардайса»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии поединка АПЛ с «Кристал Пэлас» прокомментировал назначение на тренерский мостик соперника Сэма Эллардайса, который ранее был уволен из сборной Англии после обвинений в коррупции.

«Я не удивлен возвращению Эллардайса в футбол. Он опытный тренер, а клубам, находящимся в не самом лучшем положении, нужны такие специалисты. Тут был скорее моральный вопрос. Я не знаю, виновен ли Эллардайс или нет. Но то, что он был тренером сборной, говорит о его уровне.

Когда в команду приходит новый тренер, увеличивается уровень доверия, поэтому ожидаю сложный матч».