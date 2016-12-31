Бенхаккер: «Снимаю шляпу перед Ибрагимовичем»

Известный голландский специалист Лео Бенхаккер рассыпался в комплиментах нападающему МЮ Златану Ибрагимовичу. Бенхаккер уже давно знаком со шведом, в начале 2000-х годов он был техническим директором «Аякса» и вел переговоры со Златаном, после чего тот стал выступать за нидерландский клуб.

«Я вел переговоры с Ибрагимовичем, когда ему было 19 лет, и уже тогда стало ясно, что передо мной абсолютный победитель. Я рад, что не ошибся тогда. Снимаю шляпу перед Златаном, он продолжает восхищать каждую неделю. Испытываю к нему только глубокое уважение.

Он продолжает забивать голы и даже в 35 лет еще может побить результат Месси по голам, забитым в 2016 году! Но даже если этого не случится, мое отношение к нему абсолютно не изменится. Трудно описать словами, что этот человек совершил в своей карьере».