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Бенхаккер: «Снимаю шляпу перед Ибрагимовичем»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Бенхаккер Лео , Ибрагимович Златан
Сегодня, 12:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный голландский специалист Лео Бенхаккер рассыпался в комплиментах нападающему МЮ Златану Ибрагимовичу. Бенхаккер уже давно знаком со шведом, в начале 2000-х годов он был техническим директором «Аякса» и вел переговоры со Златаном, после чего тот стал выступать за нидерландский клуб.

«Я вел переговоры с Ибрагимовичем, когда ему было 19 лет, и уже тогда стало ясно, что передо мной абсолютный победитель. Я рад, что не ошибся тогда. Снимаю шляпу перед Златаном, он продолжает восхищать каждую неделю. Испытываю к нему только глубокое уважение.

Он продолжает забивать голы и даже в 35 лет еще может побить результат Месси по голам, забитым в 2016 году! Но даже если этого не случится, мое отношение к нему абсолютно не изменится. Трудно описать словами, что этот человек совершил в своей карьере».

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