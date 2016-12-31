Марлос - лучший игрок «Шахтера» в 2016 году

Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока команды в уходящем 2016 году. Им стал бразильский полузащитник Марлос, за которого проголосовали 1 587 человек. На втором месте хавбек Виктор Коваленко - 837 голосов. Третий - вратарь Андрей Пятов (300).

Не исключено, что в скором времени Марлос будет выступать за сборную Украины.