Марлос - лучший игрок «Шахтера» в 2016 году
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Шахтер Дн, Марлос, Коваленко Виктор, Пятов Андрей
Сегодня, 14:46 | Источник: ФК "Шахтер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Болельщики «Шахтера» выбрали лучшего игрока команды в уходящем 2016 году. Им стал бразильский полузащитник Марлос, за которого проголосовали 1 587 человек. На втором месте хавбек Виктор Коваленко - 837 голосов. Третий - вратарь Андрей Пятов (300).
Не исключено, что в скором времени Марлос будет выступать за сборную Украины.
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