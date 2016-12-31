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Каррагер: «Любимый момент 2016 года? Гари Невилл в „Валенсии“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Валенсия, Каррагер Джейми, Невилл Гари
Сегодня, 14:56 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Дмитрий Кристя

Футбольный эксперт SkySports Джейми Каррагер потроллил своего коллегу Гари Невилла. Отвечая на вопрос о самом любимом моменте уходящего года, Каррагер сказал: «Гари Невилл в „Валенсии“».

Невилл работал с «Лос Чес» с декабря 2015 по март 2016. За это время ему удалось одержать лишь три победы из шестнадцати матчей в Примере. После этого «Валенсия» отправила горе-тренера в отставку, а сам он решил, что обсуждать других проще, поэтому вернулся в кресло эксперта.

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