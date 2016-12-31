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Калачев: «Этот год был достаточно удачным»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Ростов, Калачев Тимофей
Сегодня, 17:00 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поздравил болельщиков клуба с наступающим Новым годом, а также подвел итоги года уходящего.

«Всегда отмечал Новый год в кругу семьи. Родные, близкие, елка, стол праздничный, салют. У меня уже довольно большие дети. Дочка в Деда Мороза не верит, а вот младшему сыну пока не удалось рассекретить, откуда берутся подарки. Постараемся встретить Новый Год так, чтобы родители тоже были с нами. Будем отмечать в Минске, надеемся, что будет много снега и хорошая погода.

Год был достаточно удачный и в спортивном плане, и в жизненных моментах. Все родные живы-здоровы, дети растут, мы работаем, жизнь доставляет удовольствие. Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с наступающим Новым годом, пожелать в следующем году радоваться нашим успехам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным.

Всем желаю здоровья, удачи, всего самого наилучшего! Мы вас очень любим, ценим и ждем вас на наших играх».

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