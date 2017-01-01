«Лацио» претендует на Гнабри
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Вердер, Лацио, Гнабри Серж
Сегодня, 17:30 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Вердера» Серж Гнабри попал в сферу трансферных интересов «Лацио».
По слухам, «орлы» готовы заплатить «музыкантам» 8 млн евро, прописанных в контракте 21-летнего игрока в качестве суммы отступных.
В Гнабри руководство «Лацио» видит возможную замену нападающему Бальде Кейта, который может покинуть итальянский клуб.
После ухода из «Арсенала» игра Гнабри засияла новыми красками, и в нынешнем сезоне игрок сборной Германии забил уже 7 голов в 15 матчах Бундеслиги.
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