«Лацио» претендует на Гнабри

Вингер «Вердера» Серж Гнабри попал в сферу трансферных интересов «Лацио».

По слухам, «орлы» готовы заплатить «музыкантам» 8 млн евро, прописанных в контракте 21-летнего игрока в качестве суммы отступных.

В Гнабри руководство «Лацио» видит возможную замену нападающему Бальде Кейта, который может покинуть итальянский клуб.

После ухода из «Арсенала» игра Гнабри засияла новыми красками, и в нынешнем сезоне игрок сборной Германии забил уже 7 голов в 15 матчах Бундеслиги.