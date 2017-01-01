«Арсенал» - «Кристал Пэлас»: стартовые составы
Матч: Арсенал-:-Кристал Пэлас
Начало матча: Сегодня, 19:00
Сегодня, 18:07 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас».
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Айвоби, Санчес, Перес, Жиру.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Келли, Данн, Томкинс, Уорд, Кабай, Фламини, Панчеон, Таунсенд, Заха, Бентеке.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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Наконец-то Лукас в старте) Будет возможность как следует посмотреть на него в деле))