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«Арсенал» - «Кристал Пэлас»: стартовые составы

Матч: АрсеналАрсенал-:-Кристал ПэласКристал Пэлас
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:07 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас»

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Айвоби, Санчес, Перес, Жиру.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Келли, Данн, Томкинс, Уорд, Кабай, Фламини, Панчеон, Таунсенд, Заха, Бентеке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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