Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас».

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Джака, Айвоби, Санчес, Перес, Жиру.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Келли, Данн, Томкинс, Уорд, Кабай, Фламини, Панчеон, Таунсенд, Заха, Бентеке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.