Колоджейчак близок к переходу в гладбахскую «Боруссию»

Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересована менхенгладбахская «Боруссия», которая уже согласовывает с испанским клубом сумму возможного трансфера.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ЦСКА.