Колоджейчак близок к переходу в гладбахскую «Боруссию»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Севилья, Боруссия М, Колоджейчак Тимоти
Сегодня, 19:09 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Севильи» Тимоти Колоджейчак может продолжить карьеру в Бундеслиге.
Сообщается, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересована менхенгладбахская «Боруссия», которая уже согласовывает с испанским клубом сумму возможного трансфера.
Ранее сообщалось, что на игрока также претендует ЦСКА.
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