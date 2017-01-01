Глушаков: «Сказал Фернандо: „Поменьше пива, пока ты сбросишь вес, чемпионат закончится“»
Сегодня, 20:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Культ тура» рассказал о том, что в команде подтрунивают над хавбеком Фернандо из-за лишнего веса бразильца:
«Помню ли, каким Фернандо пришел в „Спартак“? Ну да. Пышечка. Булочка наша. Смеялись. Но мы знали, что он обладает техникой. Видели видеонарезки. К тому же он играл против сборной России в Лондоне в составе сборной Бразилии. Хороший футболист, обладает хорошей техникой, видит поле, может придержать мяч, с ним можно обстучаться.
Мы и до сих пор травим его по поводу веса. Я ему даже сказал, мол, давай поаккуратнее у себя в Бразилии на пляже, поменьше пива, а то там останется не много игр, пока ты сбросишь вес, весь чемпионат закончится».
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31 декабря 2016
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- А шо, ему таки удалось подписать пожизненный контракт?
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Улыбнулись и всех с Новым Годом! Спартак - чемпион!
P.S. более бестолкового мясного клуба не найти во всём мире !
Претензии от мясных принимаются до 20 часов по мск , до 02.01.2017 года.
И почему ты берешь только историю РФ? Новейшую историю? Хорошо, берем новейшую. У нас 9 чемпионств с 91года, а у вас? Или может трофеями в ссср посоревнуемся?)
Похоже ты забыл, как ЦСКА регулярно оставляет середняка из тарасовки без трофеев!
https://www.youtube.com/watch?v=QGCxV0OCAxk
Спартак почему и любим народом, несмотря на кучу лет без трофеев, он всегда был НАРОДНЫМ, есть, и будет.
Вот построили вы стадион, новый, красивый, а полные трибуны собираете, когда Спартак приезжает. Ну это ж обьективная реальность, а не вциом. На ЧЕМПИОНА России НЕ ХОДЯТ. А на Спартак ходят. Вы ж никому не интересны, сколько бы титулов у вас не было.
А на счет мемов, сходи на сайт "спартак без титулов", там таких мемов насмотришься, тебе понравится!
Вы то сколько лет ничего не выигрывали? В СССР? Это школьникам тут вещай, про 15 лет.
Динамо вспомни, Локо, там по 250 лет ничего не выигрывали в своей истории. Че ж у тебя так бомбит то?)
И да, он 43 матча подряд пропускает. Я не знаю, после такого во второй дивизион нигерийского чемпионата не берут.
2016 год. Рома еременко, стоил 15 млн, бах и стоит 0!
А при конкуренции, пищевик обычный середняк, который 15 лет ничего не выигрывает!