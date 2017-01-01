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Глушаков: «Сказал Фернандо: „Поменьше пива, пока ты сбросишь вес, чемпионат закончится“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Глушаков Денис
Сегодня, 20:44 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире программы «Культ тура» рассказал о том, что в команде подтрунивают над хавбеком Фернандо из-за лишнего веса бразильца:

«Помню ли, каким Фернандо пришел в „Спартак“? Ну да. Пышечка. Булочка наша. Смеялись. Но мы знали, что он обладает техникой. Видели видеонарезки. К тому же он играл против сборной России в Лондоне в составе сборной Бразилии. Хороший футболист, обладает хорошей техникой, видит поле, может придержать мяч, с ним можно обстучаться. 

Мы и до сих пор травим его по поводу веса. Я ему даже сказал, мол, давай поаккуратнее у себя в Бразилии на пляже, поменьше пива, а то там останется не много игр, пока ты сбросишь вес, весь чемпионат закончится». 

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