«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас»
Сегодня, 20:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 19-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 2:0 (1:0)
Голы: Жиру 17, Айвоби 56
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен 77), Санчес, Перес (Рэмзи 72), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Келли, Данн, Томкинс, Уорд, Кабай (Матч 65), Фламини, Панчеон, Таунсенд (Ли 71), Заха, Бентеке (Кэмпбелл 77).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.
Предупреждения: Монреаль 83, Томкинс 90.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Всех болел Арсенала с заслуженной победой!!!
Гол Жиробаса поистине стал украшением первого круга.
Конечно, соперник был что ни на есть разобранный, но ребята покатали очень динамично и тот же Жиру отрабатывал очень хорошо, Монреаль носился, Санчес развлекался, Бельерин просто съел Заа, а ведь Заа - один из лучших игроков по статистике! Джака только, как он часто любит, снабжал соперников пасами.
С Новым Годом, гуннеры, и блестящих побед!)
PS СПс Венгеру за то что помог опустить МС на 5 строчку впервые в новейшей истории Гвардиола рад.
Поздравляю болельщиков Арсенала с победой