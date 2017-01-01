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«Арсенал» одолел «Кристал Пэлас»

Матч: АрсеналАрсенал2 : 0Кристал ПэласКристал Пэлас
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 19-го тура АПЛ «Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Кристал Пэлас» – 2:0 (1:0)
Голы: Жиру 17, Айвоби 56

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Паулиста, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни (Коклен 72), Джака, Айвоби (Окслейд-Чемберлен 77), Санчес, Перес (Рэмзи 72), Жиру.
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Келли, Данн, Томкинс, Уорд, Кабай (Матч 65), Фламини, Панчеон, Таунсенд (Ли 71), Заха, Бентеке (Кэмпбелл 77).
Главный тренер: Сэм Эллардайс.

Предупреждения: Монреаль 83, Томкинс 90.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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