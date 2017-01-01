Роналдо потроллил Крооса

Легендарный бразильский нападающий Роналдо ответил полузащитнику «Реала» и сборной Германии Тони Кроосу, который поздравил своих подписчиков в одной из социальных сетей с 2017-м годом, заменив в дате последние две цифры на флаги Бразилии и Германии, намекая на счет 1:7 в матче полуфинала чемпионата мира 2014-года между сборными Бразилии и Германии.

Роналдо на своей страничке в сети Facebook разместил фото, на котором также поздравил всех с Новым годом, заменив первые две цифры в дате на аналогичные флаги, припомнив дерзкому Кроосу поражение его соотечественников со счетом 0:2 от бразильцев в финале Мундиаля-2002, где Феномен забил оба мяча, позволив «селесао» стать пятикратными чемпионами мира.