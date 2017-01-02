«Ювентус» нацелился на Луиса Густаво

Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво может перейти в «Ювентус», который теперь ищет альтернативу Акселю Витселю. Туринцы хотят арендовать до конца сезона 29-летнего бразильца. Однако «Вольфсбург» готов обсуждать только его продажу за 15 млн евро. Сам игрок рассказывал, что «Ювентус» им интересовался еще летом.