«Ювентус» нацелился на Луиса Густаво
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Вольфсбург, Густаво Луис
Сегодня, 12:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво может перейти в «Ювентус», который теперь ищет альтернативу Акселю Витселю. Туринцы хотят арендовать до конца сезона 29-летнего бразильца. Однако «Вольфсбург» готов обсуждать только его продажу за 15 млн евро. Сам игрок рассказывал, что «Ювентус» им интересовался еще летом.
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