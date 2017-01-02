Шкулетич может уйти из «Локомотива»

Польская «Легия» интересуется нападающим «Локомотива» Петаром Шкулетичем. Как сообщают тамошние СМИ, приобретение игрока может обойтись более чем в 1 млн евро, поскольку у 26-летнего форварда еще 2 года по контракту с «Локо».

«Легия» пыталась купить Шкулетича еще в 2014 году, но тогда расторопнее оказался «Партизан», откуда нападающий впоследствии был продан «железнодорожникам» за 4 млн евро.

В этом сезоне Шкулетич провел 10 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.