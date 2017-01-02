Шкулетич может уйти из «Локомотива»
Соккер.Ру // Польша. Экстракласса 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Локомотив М, Легия, Шкулетич Петар
Сегодня, 20:51 | Источник: sportowefakty.pl | Редакция: Дмитрий Кристя
Польская «Легия» интересуется нападающим «Локомотива» Петаром Шкулетичем. Как сообщают тамошние СМИ, приобретение игрока может обойтись более чем в 1 млн евро, поскольку у 26-летнего форварда еще 2 года по контракту с «Локо».
«Легия» пыталась купить Шкулетича еще в 2014 году, но тогда расторопнее оказался «Партизан», откуда нападающий впоследствии был продан «железнодорожникам» за 4 млн евро.
В этом сезоне Шкулетич провел 10 матчей в РФПЛ и забил 2 гола.
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и ещё, наверняка, есть спиногрызы, о которых забыли!!!!!