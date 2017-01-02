«Манчестер Юнайтед» дожал «Вест Хэм»
В поединке 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сумел отобрать три очка у «Вест Хэма», который играл практически весь матч в меньшинстве.
«Лондон Стэдиум».
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2 (0:0)
Голы: Мата 63, Ибрагимович 78.
«Вест Хэм»: Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Лансини (Айю 90+1), Антонио, Фегули, Куяте (Фернандеш 82), Пайет (Кэрролл 69), Нордтвейт, Обианг.
Главный тренер: Славен Билич.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата 46), Валенсия, Погба, Кэррик, Мхитарян (Смоллинг 65), Эррера, Лингард (Рэшфорд 58), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Пайет 29, Дармиан 42, Валенсия 75, Нордтвейт 90+1.
Удаление: Фегули 15.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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W - 6 место
W - 6 место
W - 6 место
W - 6 место
W - 6 место
W - 6 место
несдвигаемый титан всея АПЛ застолбил любимую строчку
Спартак-МЮ-Реал-Бавария-Ювентус.
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Победа которую я люблю, ещё бы нам левую пенку дали, вообще зашибись
щас колбасные неадекваты срач устроят инфа 100%.))