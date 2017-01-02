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«Манчестер Юнайтед» дожал «Вест Хэм»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 2Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:07 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сумел отобрать три очка у «Вест Хэма», который играл практически весь матч в меньшинстве.

«Лондон Стэдиум».

«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед» - 0:2 (0:0)
Голы: Мата 63, Ибрагимович 78.

«Вест Хэм»: Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Лансини (Айю 90+1), Антонио, Фегули, Куяте (Фернандеш 82), Пайет (Кэрролл 69), Нордтвейт, Обианг.
Главный тренер: Славен Билич.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан (Мата 46), Валенсия, Погба, Кэррик, Мхитарян (Смоллинг 65), Эррера, Лингард (Рэшфорд 58), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Пайет 29, Дармиан 42, Валенсия 75, Нордтвейт 90+1.

Удаление: Фегули 15.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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