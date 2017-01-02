Рамос пропустит матч с «Севильей»

Защитник «Реала» Серхио Рамос не сыграет в матче Кубка Испании с «Севильей». Сам игрок признался, что не успевает восстановиться после травмы. Он точно пропустит ближайший матч Кубка Испании, который состоится 4 января. Также под вопросом его участие в матче чемпионата Испании с «Гранадой».