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Рамос пропустит матч с «Севильей»

Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Рамос Серхио
Вчера, 23:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Защитник «Реала» Серхио Рамос не сыграет в матче Кубка Испании с «Севильей». Сам игрок признался, что не успевает восстановиться после травмы. Он точно пропустит ближайший матч Кубка Испании, который состоится 4 января. Также под вопросом его участие в матче чемпионата Испании с «Гранадой».

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