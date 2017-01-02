Песейро продолжит карьеру в ОАЭ
Вчера, 23:55 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер «Браги» Жозе Песейро, уволенный из португальского клуба 15 декабря, нашел новую команду. 56-летний португалец стал главным тренером «Аль-Шарджи» из ОАЭ. Экс-наставник «Порту» также работал ранее в этой стране с «Аль-Вахдой».
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