Кокорин встретился в Сингапуре с Рибери

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который проводит свой отпуск в Сингапуре, на своей странице в Instagram опубликовал фото с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

🏎🏎 Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2 2017 в 10:24 PST