Кокорин встретился в Сингапуре с Рибери
Сегодня, 02:00 | Источник: Инстаграм Александра Кокорина | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который проводит свой отпуск в Сингапуре, на своей странице в Instagram опубликовал фото с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.
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начало удара Рибери в челюсть Кокорину
Кокорин любит только себя - это из него уже не вывести.