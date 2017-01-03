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Кокорин встретился в Сингапуре с Рибери

Соккер.Ру // Россия: игроки, Кокорин Александр, Рибери Франк
Сегодня, 02:00 | Источник: Инстаграм Александра Кокорина | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который проводит свой отпуск в Сингапуре, на своей странице в Instagram опубликовал фото с полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

 

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Фото опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)

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