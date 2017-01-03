Моуриньо: "Сможем победить «Ливерпуль», если на «Олд Траффорд будет 75 тысяч болельщиков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо надеется обыграть «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ:

«Мы сократили отставание от „Ливерпуля“ на 2 очка. Также я думаю о матче „Челси“ - „Тоттенхэм“, ведь кто-то из них точно потеряет очки.

Мы сократили отставание от команды, идущей второй в таблице, и вскоре сыграем с ними на „Олд Траффорд“. Если на трибунах будет 75 тысяч болельщиков, то мы сможем победить „Ливерпуль“».