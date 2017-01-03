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Моуриньо: "Сможем победить «Ливерпуль», если на «Олд Траффорд будет 75 тысяч болельщиков»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Моуриньо Жозе
Сегодня, 08:14 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо надеется обыграть «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ:

«Мы сократили отставание от „Ливерпуля“ на 2 очка. Также я думаю о матче „Челси“ - „Тоттенхэм“, ведь кто-то из них точно потеряет очки.

Мы сократили отставание от команды, идущей второй в таблице, и вскоре сыграем с ними на „Олд Траффорд“. Если на трибунах будет 75 тысяч болельщиков, то мы сможем победить „Ливерпуль“».

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