Моуриньо: "Сможем победить «Ливерпуль», если на «Олд Траффорд будет 75 тысяч болельщиков»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Ливерпуль, Моуриньо Жозе
Сегодня, 08:14 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо надеется обыграть «Ливерпуль» в матче 21-го тура АПЛ:
«Мы сократили отставание от „Ливерпуля“ на 2 очка. Также я думаю о матче „Челси“ - „Тоттенхэм“, ведь кто-то из них точно потеряет очки.
Мы сократили отставание от команды, идущей второй в таблице, и вскоре сыграем с ними на „Олд Траффорд“. Если на трибунах будет 75 тысяч болельщиков, то мы сможем победить „Ливерпуль“».
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Но как только есть офсайд и зачитан гол,вы сразу начинаете кукарекать