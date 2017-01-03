Венгер: «Задача „Арсенала“ - не отставать от „Челси“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча 20-го тура АПЛ против «Борнмута» обозначил ближайшие цели своей команды:

«Пока в АПЛ большие команды обыгрывают своих соперников, но так бывает не всегда.

На данный момент „Челси“ побеждает в каждом матче и уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Поэтому наша задача - не отставать от них, выигрывать свои матчи и надеяться, что рано или поздно нам предоставится шанс догнать их».

Ранее Венгер заявил, что в текущем сезоне АПЛ пока не было зрелищных матчей.