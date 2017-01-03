Венгер: «Задача „Арсенала“ - не отставать от „Челси“»
Сегодня, 10:09 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер накануне матча 20-го тура АПЛ против «Борнмута» обозначил ближайшие цели своей команды:
«Пока в АПЛ большие команды обыгрывают своих соперников, но так бывает не всегда.
На данный момент „Челси“ побеждает в каждом матче и уверенно возглавляет турнирную таблицу.
Поэтому наша задача - не отставать от них, выигрывать свои матчи и надеяться, что рано или поздно нам предоставится шанс догнать их».
Ранее Венгер заявил, что в текущем сезоне АПЛ пока не было зрелищных матчей.
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