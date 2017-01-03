«Марсель» отказался от приобретения Оздоева

«Марсель» не намерен приобретать полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

Сообщается, что накануне французскому клубу поступило предложение рассмотреть кандидатуру 24-летнего игрока, однако «провансальцы» отказались от данного предложения.

Ранее агент футболиста Анзор Гаргаев рассказал, что Оздоевым интересуются французский «Сент-Этьен» и московский «Локомотив».