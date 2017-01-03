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«Марсель» отказался от приобретения Оздоева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Рубин, Марсель, Оздоев Магомед
Сегодня, 10:37 | Источник: footballclubdemarseille.fr | Редакция: Антон Белюсь

«Марсель» не намерен приобретать полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

Сообщается, что накануне французскому клубу поступило предложение рассмотреть кандидатуру 24-летнего игрока, однако «провансальцы» отказались от данного предложения.

Ранее агент футболиста Анзор Гаргаев рассказал, что Оздоевым интересуются французский «Сент-Этьен» и московский «Локомотив».

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