«Бейджин Гуоань» предложил «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов за Бентеке

Нападающий «Кристал Пэлас» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в Поднебесной.

Сообщается, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Бейджин Гуоань». По слухам, китайский клуб уже предложил «орлам» 40 млн фунтов за форварда.

Самому Бентеке «Бейджин» предлагает контракт с жалованием в 8.5 млн фунтов.