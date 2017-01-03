«Бейджин Гуоань» предложил «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов за Бентеке
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кристал Пэлас, Бейджин Гуоань, Бентеке Кристиан
Сегодня, 10:49 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Кристал Пэлас» и сборной Бельгии Кристиан Бентеке может продолжить карьеру в Поднебесной.
Сообщается, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Бейджин Гуоань». По слухам, китайский клуб уже предложил «орлам» 40 млн фунтов за форварда.
Самому Бентеке «Бейджин» предлагает контракт с жалованием в 8.5 млн фунтов.
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