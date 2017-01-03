Карпин и Григорян - в числе кандидатов на пост главного тренера «Анжи»

«Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера, сообщает источник. На сегодняшний день на пост наставника махачкалинцев рассматриваются три специалиста. Это рулевой «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, знакомый с новым владельцем клуба Османом Кадиевым еще по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», и бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.

Также известно, что на должность спортивного директора будет назначен Александр Танцюра, который заменит Сергея Доронченко.