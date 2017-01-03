Карпин и Григорян - в числе кандидатов на пост главного тренера «Анжи»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Карпин Валерий , Григорян Александр , Назаренко Леонид
Сегодня, 17:15 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
«Анжи» пока не определился с кандидатурой главного тренера, сообщает источник. На сегодняшний день на пост наставника махачкалинцев рассматриваются три специалиста. Это рулевой «СКА-Хабаровска» Александр Григорян, знакомый с новым владельцем клуба Османом Кадиевым еще по сотрудничеству в нижегородской «Волге», Леонид Назаренко, работавший с Кадиевым в махачкалинском «Динамо», и бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
Также известно, что на должность спортивного директора будет назначен Александр Танцюра, который заменит Сергея Доронченко.
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Опять за рекордом Валера,
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Вернёшься в Европу с верой
Иль на щите, как не мужик!
Испания, Италия ликуют и поют!
не к нам, не к нам,
не жаль нам горный клуб!
4-ростишие:
Опять за рекордом Валера,
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Вернёшься в Европу с верой
Иль на щите, как не мужик
Ничтожество пускай сидит на МатчеТВ и дожидается, чтоб Каррера, облажавшись, свинтил обратно в свою Италию.
только смотри:
красавица-грузинка среди самых умных научилась ОЧЕНЬ быстро говорить,
а то вдруг не разберёшь условия контракта и окажешься, как любовник перед царицей Тамарой!!!
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вернешься ли скоро?
Хокку для тихой грусти... :art:
Вечером Тине наберу...вроде я пару раз видел её в зенитовском шарфе.....авось не откажет...
а почему бы тебе не пойти в эксперты вместо Карпина?????
веселить народ ты умеешь,
да и в футболе, вроде, разбираешься)))))
Карпин всюду
Карпин вездесущий
Григорян своими интервью доказал, что даже Армен Григорян (гр.Крематорий) справится лучше.
В детстве я играл в футбол,
А когда подрос стал играть рок-н-ролл
Я теперь вдруг понял что все это было напрасно
Я открываю дверь с надписью "входа нет"
Закурив сигарету выхожу на проспект
И смотрю на прохожих сквозь табачный дым
Вспоминаю, как в подарок я построил дивный замок
Как бежал за блудным ветром, как играл с огнем и пеплом
И так однажды я войду с мечом в руке в 2001 год
Не...так не пойдёт....оскудеет эфир без Валеры.........