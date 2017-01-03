Пепе не сыграет с «Севильей»
Сегодня, 18:37 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Центральный защитник «Реала» Пепе получил травму. У игрока диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги второй степени. Это означает, что португалец точно не сыграет в завтрашнем поединке Кубка Испании с «Севильей».
Добавим, что в матче с андалусийцами «Реалу» не сможет помочь еще один центрбек - Серхио Рамос.
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В полузащите также есть кому играть...!
Будет тяжело...а кто сказал, что будет легко!
Удачи Реалу!
У Севильи прекрасная возможность цепануть результативную ничейку на выезде.
Потом дома то Реал разгромят они.