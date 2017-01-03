Пепе не сыграет с «Севильей»

Центральный защитник «Реала» Пепе получил травму. У игрока диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги второй степени. Это означает, что португалец точно не сыграет в завтрашнем поединке Кубка Испании с «Севильей».

Добавим, что в матче с андалусийцами «Реалу» не сможет помочь еще один центрбек - Серхио Рамос.