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Пепе не сыграет с «Севильей»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Пепе
Сегодня, 18:37 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Центральный защитник «Реала» Пепе получил травму. У игрока диагностировано повреждение икроножной мышцы левой ноги второй степени. Это означает, что португалец точно не сыграет в завтрашнем поединке Кубка Испании с «Севильей». 

Добавим, что в матче с андалусийцами «Реалу» не сможет помочь еще один центрбек - Серхио Рамос.

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